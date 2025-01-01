ФБР установило личность водителя, который въехал в толпу в Новом Орлеане

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В США в городе Новый Орлеан в ночь на среду, 1 января, пикап на большой скорости въехал в толпу. Нападающий был идентифицирован как 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дина Джаббара. Об это заявило Федеральное бюро расследований США, сообщает Зеркало недели.

Наезд на людей в ФБР расследуют как теракт.

Подозреваемый был за рулем пикапа Ford, который, вероятно, был арендован. В ФБР выясняют, как нападающий завладел транспортным средством.

"В транспортном средстве был обнаружен флаг ИГИЛ, и ФБР работает над тем, чтобы определить потенциальные связи и принадлежность подозреваемого к террористическим организациям" , - рассказали правоохранители.

В ФБР добавили, что автомобили подозреваемого обнаружили оружие и потенциальное самодельное взрывное устройство. Остальные потенциальные взрывные устройства также были обнаружены во Французском квартале. Взрывотехники ФБР совместно с представителями других правоохранительных органов пытаются обезвредить эти устройства.

Известно, что в результате инцидента погибли 10 человек и 35 получили ранения, среди которых двое полицейских. Нападающий сначала въехал в толпу на автомобиле, а затем открыл огонь по людям. Его ликвидировала полиция.