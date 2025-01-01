Оккупанты за день атаковали 6 общин Сумщины - ОВА

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Сегодня, 1 января, российские обстрелы подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Эсманьская общины Сумщины. Об этом информировала Сумская ОВА.

Всего в течение дня россияне совершили 34 обстрела Сумской области, в ходе которых произошли 95 взрывов.

В частности, по Миропольской общине россияне ударили КАБом, повреждены 8 частных домов.

Великописаревскую общину армия РФ обстреляла из артиллерии.

По Хотинской общине враг бил из минометов и гранатометов.

Краснопольскую и Шалыгинскую общины российские военные атаковали дронами, а Эсманьскую – дронами и минометами.