Армия РФ на Новый год убила еще одного жителя Херсонщины

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Вечером 1 января в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона погиб житель села Никольское на Херсонщине.﻿﻿ Со ссылкой на Херсонскую ОВА, председателя ОВА Александра Прокудина, сообщает Украинская правда.

Около 20:30 в ОГА сообщили, что в результате сброса взрывчатки с дрона 59-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочное ранение грудной клетки, живота, травматическую ампутацию предплечья, бедра и стопы. Он находился в тяжелом состоянии.

В 22:22 Прокудин сообщил, что в больнице остановилось сердце жителя Херсонщины, который в среду вечером попал под удар российского дрона в Никольском.

"Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми" , - добавил председатель ОГА.

Утром 1 января российские военные обстреляли Днепровский район Херсона, в результате атаки погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.