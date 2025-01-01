В Николаеве в синагогу бросили "коктейль Молотова"

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В Николаеве в дверь местной синагоги бросили бутылку с зажигательной смесью. Это произошло в тот период, когда евреи празднуют Хануку. Со ссылкой на полицию Николаевской области, сообщает Hromadske.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря 2024 года в центре Николаева. Возгорание погасил охранник здания.

Приехавшие на место происшествия полицейские изъяли остатки продуктов горения и бутылки.

В полиции отметили, что устанавливают все обстоятельства происшествия и людей, причастных к нападению на культовое здание. В частности, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

Предварительно событие квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

В то же время в «Объединенной еврейской общине Украины» отметили, что данная квалификация у них «вызывает вопросы». В организации считают, что действия злоумышленников нарушают «Закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», а именно пункт об умышленном повреждении или разрушении зданий, принадлежащих еврейским общинам.

Так что добавляют, что событие нужно квалифицировать по ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной или региональной принадлежности.

Николаевская синагога построена в 1877 году по инициативе хасидов по движению Хабад-Любавич. Она расположена на улице, названной после 2016 года в честь Менахема Мендла Шнеерсона – одного из еврейских духовных лидеров XX века, родившегося в Николаеве.

В советское время в здании синагоги располагалось здание культуры. После провозглашения Независимости постройку вернули еврейской общине.