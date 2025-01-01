В Кишиневе из-за дефицита электричества выключили новогоднюю иллюминацию

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В столице Молдовы Кишинев отключили новогоднюю иллюминацию на улицах в рамках мер властей по экономии электроэнергии на фоне прекращения поставок российского газа, сообщает Deutsche Welle.

Пресссекретарь мэра Кишинева Наталья Искарь сообщила, что в городе включенной осталась только новогодняя иллюминация на центральной площади Великого Национального Собрания.

Ранее мэр молдавской столицы Ион Чебан предупредил, что с 1 января власти примут меры по поэтапному отключению электроэнергии. Он сообщил, что декоративное освещение будет отключено по всему городу, кроме главной елки, центральной площади и сквера возле Кафедрального собора. Там до 14 января иллюминация будет работать с наступлением темноты и до 23:30.