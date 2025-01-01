Оккупанты на ВОТ запретили святого Николая, колядников и вертепы - ЦНС
На временно оккупированных территориях запретили привлекать к празднованию рождественско-новогодних дней святого Николая и колядников. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кремль настолько боится даже упоминания об Украине и украинском, что решил в очередной раз пробить свое скрепно-православное дно", - отмечают в Центре.
Отмечается, что в дошкольных учреждениях и образовательных учреждениях на временно оккупированных территориях Украины администрации получили указание о запрете даже вспоминать святого Николая. На всех мероприятиях должен присутствовать исключительно Дед Мороз и Снегурочка.