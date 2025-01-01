Оккупанты на ВОТ запретили святого Николая, колядников и вертепы - ЦНС

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На временно оккупированных территориях запретили привлекать к празднованию рождественско-новогодних дней святого Николая и колядников.﻿ Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кремль настолько боится даже упоминания об Украине и украинском, что решил в очередной раз пробить свое скрепно-православное дно" , - отмечают в Центре.

Отмечается, что в дошкольных учреждениях и образовательных учреждениях на временно оккупированных территориях Украины администрации получили указание о запрете даже вспоминать святого Николая. На всех мероприятиях должен присутствовать исключительно Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме этого, введено полное табу на колядки и вертепы.