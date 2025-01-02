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DeepState: Оккупанты продвинулись в Курахово и еще пяти населенных пунктах

В ночь на 2 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в городе Курахово и еще 5 населенных пунктах Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся у Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях", – говорится в сообщении.

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Ситуация на Кураховском направлении по состоянию на 2 января, согласно карте DeepState
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Ситуация на Покровском направлении. Карта: DeepState

Напомним, аналитики проекта DeepState 27 декабря сообщили, что российские оккупанты накапливают силы в Новооленовке Донецкой области и готовятся к наступлению на Новоелизаветовку.

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