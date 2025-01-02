DeepState о боях южнее Покровска: Тактическая обстановка на уровне хаоса

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В селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении DeepState, сообщает Украинская правда.

По данным аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению" , – отмечают аналитики.