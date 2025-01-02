Маск: Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом

В среду в Лас-Вегасе около отеля Trump Las Vegas взорвался автомобиль Cybertruck, в результате чего есть погибший и пострадавшие. События может быть терактом.﻿ Об этом заявил миллиардер и гендиректор компании Tesla Илон Маск, цитирует Bloomberg, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

По словам Маска, взрыв Cybertuck, вероятно, был актом террора. Более того, произошедшее может быть связано с инцидентом в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу людей, когда они праздновали Новый год. В результате этого происшествия погибло по меньшей мере 15 человек.

На связь событий указывает аренда транспортных средств. Дело в том, что оба автомобиля были арендованы в Turo. Turo в свою очередь - это площадка для совместного пользования автомобилями, которая позволяет владельцам авто сдавать свои машины в аренду. Поэтому Маск в своей соцсети Х написал следующее.

"Похоже, это был акт терроризма. И этот Cybertuck, и бомба-самоубийца F-150 (пикап - ред.) в Новом Орлеане были арендованы у Turo. Возможно, они как-то связаны" , - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, департамент полиции Лас-Вегаса сообщил, что в среду Cybertuck подъехал к стеклянным входным дверям отеля Trump, после чего из автомобиля повалил дым, а затем прозвучал взрыв. Власти сообщили, что водитель погиб, и еще 7 человек получим легкие травмы.

В серии постов в соцсети Х Маск сказал, что команда Tesla подтвердила, что взрыв был вызван "очень большим фейерверком или бомбой, перевозимой" в арендованном Cybertuck.

Инцидент в Лас-Вегасе произошел в то время, когда ФБР и полиция расследует наезд пикапа в толпу в Новом Орлеане, который произошел в среду утром и в результате которого погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения.

В ФБР заявили, что власти обнаружили флаг ИГИЛ, и что должностные лица работают над определением людях потенциальных связей подозреваемого Шамсуд-Дина Джаббара с террористическими группам. Также были обнаружены самодельные взрывные устройства.