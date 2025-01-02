Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Курс валют НБУ на 2 января

Курс валют НБУ на 2 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 1 января, снизился до отметки 41.9725 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 43.6052 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 52.5118 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.4400 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2342 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.972500 --0.057
EUR Евро 43.605200 --0.0803
GBP Фунт стерлингов 52.511800 --0.1659
CHF Швейцарский франк 46.440000 +0.0319
PLN Польский злотый 10.234200 +0.0162

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics