Курс валют НБУ на 2 января

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 1 января, снизился до отметки 41.9725 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 43.6052 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 52.5118 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.4400 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2342 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.972 500 EUR Евро 43.605 200 GBP Фунт стерлингов 52.511 800 CHF Швейцарский франк 46.440 000 PLN Польский злотый 10.234 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.