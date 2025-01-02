Курс валют НБУ на 2 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 января 2025 года
Курс доллара, по сравнению с 1 января, снизился до отметки 41.9725 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 43.6052 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 52.5118 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.4400 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2342 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.972500
|EUR
|Евро
|43.605200
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.511800
|CHF
|Швейцарский франк
|46.440000
|PLN
|Польский злотый
|10.234200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.