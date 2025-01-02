Российские войска атаковали КАБАми Степногорск: есть погибший

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Ночью 2 января российские военные атаковали КАБАми Степногорск, что в Запорожской области, в результате чего разрушен 5-этажный дом и погиб человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Один человек погиб из-за атаки россиян по Васильевскому району. Враг 11 раз ударил КАБами по Степногорску. Разрушен пятиэтажный дом. Погиб мужчина".

Федоров добавил, что тело погибшего спасатели достали из-под завалов.

Поисково-спасательная операция продолжалась более 5 часов.