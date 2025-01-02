В Киеве грузовик протаранил забор и слетел с моста: что известно

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В Киеве утром 2 января произошло ДТП с грузовиком. Автомобиль протаранил забор и слетел с моста, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как отмечается, авария произошла на Выдубичах утром в четверг, 2 января.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что грузовой автомобиль, вероятно, столкнулся с забором на мосту и пробил его. Грузовик слетел с моста и, упав, перевернулся.

В сети отмечают, что пока информации о состоянии водителя нет.

Напомним, на днях в Харькове произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что на Прикарпатье произошла масштабная авария. В результате столкновения внедорожника и микроавтобуса пострадали 13 человек.