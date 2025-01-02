Воздушные силы: ПВО сбило почти 50 беспилотников, еще 24 – исчезли с радаров

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В ночь на 2 января Россия атаковала Украину "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили 47 дронов, еще 24 исчезли с радаров. Один беспилотник находится в воздухе.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 72 ударных и имитационных беспилотника по направлениям Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе!" , - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.