Байден: Правоохранители исследуют связь между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Правоохранительные органы и разведывательное сообщество США исследуют любую возможную связь между смертельными терактами, произошедшими в среду в Лас-Вегасе, где взорвался автомобиль Tesla, а также в Новом Орлеане, где нападавший въехал в толпу. Об этом заявил в среду в ходе специального обращения президент США Джо Байден, сообщает Укринформ.

"Правоохранители и разведывательное сообщество расследуют это (взрыв автомобиля Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе – ред.), в том числе любая возможная связь с атакой в Новом Орлеане" , - отметил Байден.

Президент отметил, что теракт в Лас-Вегасе находится в начальной стадии расследования. В то время, как в Новом Орлеане уже проделана определенная работа, и в машине нападающего был найден флаг ИГИЛ. Кроме того, сам террорист сделал записи в соцсетях за несколько часов до того, как уехал убивать людей, вдохновленный радикальной исламистской идеологией. На месте теракта в Новом Орлеане также была обнаружена взрывчатка.

Байден отметил, что правоохранители продолжают искать какие-либо связи террористов или их собеседников. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы по обоим нападениям, расследование продолжается.

В этом контексте президент США подчеркнул, что ФБР "проводит расследование, чтобы определить, что произошло, почему так произошло, и существует ли какая-либо активная угроза общественной безопасности". Он отметил, что отдал распоряжение всем ответственным руководителям "работать над этим вопросом интенсивно, пока мы не получим полной информации".

Байден выразил благодарность спасателям, первыми прибывшим на место для оказания помощи пострадавшим, а также правоохранителям, проводящим расследование в режиме "нон-стоп".

Напомним, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане погибли по меньшей мере 10 человек, еще три десятка получили ранения после того, как автомобиль въехал в большую толпу. ФБР подтвердило гибель нападающего, совершившего смертельный наезд на автомобиле на мирных людей и официально заявила, что расследует этот инцидент как террористический акт.

В тот же день в Лас-Вегасе у входа в 64-этажный Trump International Hotel and Tower взорвался электромобиль Tesla Cybertruck, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, семеро получили ранения. Исполнительный директор Tesla Илон Маск, начавший параллельное расследование, заявил в сообщении на платформе X, что взрыв был вызван "очень большими фейерверками и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck и не связанным с самим транспортным средством".