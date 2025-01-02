В США впервые прозвучал "Колокол солидарности" с Украиной, изготовленный из гильз

В Национальном соборе Вашингтона впервые раздался колокол, изготовленный из гильз, использованных в войне в Украине, на котором отчеканены строки Тараса Шевченко и символизирует солидарность с нашей страной, сообщает Укринформ.

Церемония посвящения колокола состоялась в среду во время богослужения по случаю Нового года и в раках Национального фестиваля колокольного звона, передает собственный корреспондент Укринформа.

Освящен в среду "Колокол солидарности", символизирующий единство с Украиной, изготовленный из бесчисленного количества гильз, собранных во время войны в Украине. Они были переплавлены на заводе "Саямат" под Киевом, слитки металла были отправлены на литейную фабрику Royal Eijsbouts в Астене, Нидерланды, где и был изготовлен сам колокол. Впоследствии он был доставлен в Национальный собор в Вашингтоне, где 1 января 2025 впервые прозвучал во время службы для людей.

"Каждый год мы чествуем историю и культурное наследие звонарства во всем мире. Предыдущий, 2024 год, был годом Японии, а с началом 2025 года мы отмечаем год Украины" , - отметил директор Национального фестиваля колоколов Пол Эш.

Он сообщил, что сам фестиваль был начат шесть лет назад и охватывает все континенты, даже Антарктиду, то есть свой колокол.

"Итак, в течение 2025 года мы будем говорить об украинском кампанологическом наследии - искусстве колокольного звона и звонарства в Украине. Я думаю, что сейчас этот вопрос стоит особенно остро, если учитывать, что украинское культурное наследие уничтожается войной" , - отметил директор фестиваля.

Как отметил президент Украинского Конгрессного Комитета Америки (УККА) Михаил Савкив, "Колокол солидарности" несет в себе определенный символизм.

"Как в церковном понимании, так и в человеческом звоне символизирует надежду и призвание. Для нас это призвание состоит в том, чтобы объединять других в поддержку Украины" , - подчеркнул Савков.

Он отметил, что украинское общество в США имеет новые надежды на лучшее в новом году и настроено активно работать с членами американского Конгресса, а также новой администрацией США для обеспечения дальнейшей помощи Украине.