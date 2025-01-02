Ситуация на фронте к утру 2 января: сводка Генштаба ВСУ

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 49 авиационных ударов, использовав семь ракет и сбросив 79 КАБ, применил 1978 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4113 обстрелов, из них 204 — из РСЗО" , — отметили в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Охримовка, Петровка, Ковали, Алисовка, Уды, Казачья Лопань, Липцы, Малые Проходы Харьковской области;

Хреновка Черниговской области;

Дачное, Щербиновка, Александрополь, Валентиновка, Водяное Второе, Ясеново, Алексеевка, Докучаевск, Константинополь, Андреевка Донецкой области;

Степногорск, Приморское Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два средства противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Гая, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Луча, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

Несмотря на активное применение врагом бомбардировочной авиации на Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забич.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 5 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, с применением семи ракет и 32 управляемых бомб, а также совершил 356 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов, ведет разведку.