В ООН раскритиковали религиозную политику Украины из-за возможности ликвидации церквей

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В ООН утверждают, что в Украине якобы отсутствует "достаточное обоснование" роспуска религиозных организаций, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата﻿. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека, сообщает Деловая столица.

Чиновник докладывает, что власти Украины ввели "несоответствующие ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения".

"Ликвидация религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом.

Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры" , — говорится в докладе ООН.

По словам комиссара, принятый Радой и подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон позволяет ликвидировать религиозные общины на неопределенных основаниях, которые "не дают четкого представления о том, что требует закон" и приводят к тому, что вся религиозная община несет ответственность за действия отдельных лиц.

"Чрезмерно широкая и неоднозначная формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений" , — говорится в документе.

Кроме того, по мнению ООН, закон вводит отбор ценностей у церкви Московского патриархата еще до того, как она сможет обжаловать решение суда об их ликвидации.