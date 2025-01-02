В Швейцарии вступил в силу "запрет паранджи" в общественных местах

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В Швейцарии 1 января вступил в силу запрет закрывать лицо в общественных местах, известный как "запрет паранджи". Об этом пишет SwissInfo, сообщает Укринформ.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 1000 швейцарских франков (около 1143 долларов).

При этом закрывать лицо разрешено из соображений здравоохранения и безопасности, местных обычаев или погодных условий, а также в художественных, развлекательных целях и для рекламы.

"Запрет паранджи" в Швейцарии был одобрен на референдуме в 2021 году, инициативу поддержали 51,2% участников плебисцита.

Ранее ввели подобный запрет пять европейских стран, включая Францию и Австрию.