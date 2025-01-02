Россияне активно штурмуют позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке: что известно

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Российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке. За сутки оккупантам удалось разрушить некоторые позиции ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Хортицкий ветер".

Так, на Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал укрепления украинских военных в Часовом Яру и Торецке и проводил наступательные действия в направлении Ступочек и Леонидовки.

"В результате огневого воздействия противника некоторые позиции были уничтожены, принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отметили военные.

Ситуация на Торецком и Краматорском направлениях

За сутки на фронте произошли 140 боевых столкновений. В частности, на Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

А на Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации совершили семь атак неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

Отметим, что россияне вторые сутки подряд уничтожают позиции Сил обороны на этих направлениях. Буквально за прошедшие сутки российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены.