Во Франции на Новый год подожгли почти тысячу автомобилей
Во Франции отчитались, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января подожгли 984 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Франции, сообщает Европейская правда.
Кроме того, в новогоднюю ночь задержали 420 человек, еще 310 арестовали.
Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассказал, что полицейские фиксировали многочисленные случаи зажигания фейерверков.
Из-за использования фейерверков несколько человек получили ранения. В Лионе двухлетний ребенок получил ранение в лицо. По словам министра внутренних дел, ему грозит "постоянная инвалидность".
В Тонон-ле-Бени одному человеку оказали "экстренную помощь" после попадания в него фейерверка.
В Лормоне в результате пожара, вызванного пиротехникой, была уничтожена квартира.
Между тем в Берлине 30 полицейских и один пожарный получили ранения в результате столкновений или нападений в новогоднюю ночь, что привело к 400 арестам.