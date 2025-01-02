Во Франции на Новый год подожгли почти тысячу автомобилей

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Во Франции отчитались, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января подожгли 984 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Франции, сообщает Европейская правда.

Кроме того, в новогоднюю ночь задержали 420 человек, еще 310 арестовали.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассказал, что полицейские фиксировали многочисленные случаи зажигания фейерверков.

Из-за использования фейерверков несколько человек получили ранения. В Лионе двухлетний ребенок получил ранение в лицо. По словам министра внутренних дел, ему грозит "постоянная инвалидность".

В Тонон-ле-Бени одному человеку оказали "экстренную помощь" после попадания в него фейерверка.

В Лормоне в результате пожара, вызванного пиротехникой, была уничтожена квартира.

Между тем в Берлине 30 полицейских и один пожарный получили ранения в результате столкновений или нападений в новогоднюю ночь, что привело к 400 арестам.