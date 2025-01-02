Прошлый год стал самым сложным для энергосистемы Украины - Галущенко

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Прошлый год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны. В 2024-м враг начал обстрелы еще с марта месяца, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Это действительно был самый сложный год (2024-й, - ред.). Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне, - ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024-м году - гораздо заранее, с марта месяца", - заявил Галущенко.

По словам главы ведомства, разрушения в результате ударов по энергетике были очень большие и в целом гораздо больше, чем в предыдущие годы. В частности изменился характер ударов, сложность и оружие, которое использует враг.

Обстрелы энергетики Украины

Сегодня энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 13-ти массированных обстрелов россиян в 2024 году. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. В том же числе, осенью и в начале зимы из-за атак россиян в ряде областей возвращали графики отключений энергоснабжения.

Так или иначе, враг продолжает прибегать к воздушным атакам против Украины. Например, в ночь на 2 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 72 беспилотника. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 47 из них.