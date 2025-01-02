Владельцы облигаций "Укрзализныци" отказали компании в отсрочке по долгам

Владельцы евробондов "Укрзализныци" на общую сумму почти $900 миллионов отклонили предложенные компанией изменения в условия облигаций. Об этом заявлено в сообщении компании-эмитента Rail Capital Markets plc на бирже Euronext, сообщает Лига.Бизнес.

16 декабря 2024 года эмитент обратился к обладателям облигаций с предложением капитализировать около $160 миллионов накопленных процентов по еврооблигациям и отложить их выплату еще на год.

На собрании бондхолдеров, состоявшемся 31 декабря 2024 года, не было набрано необходимое количество голосов для внесения изменений. Теперь решение о январских процентных выплатах будет зависеть от возможного повышения грузовых тарифов и динамики перевозок в условиях войны.

Предложение "Укрзализныци" касалось двух выпусков облигаций:

на сумму $594,9 млн со ставкой 8,25% и погашением в 2026 году;

на сумму $300 млн со ставкой 7,875% и погашением в 2028 году.

Отметим, в последний раз УЗ повышала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го – сразу на 70%. Новое повышение на 37% запланировано на 1 февраля.

В августе агентство Fitch сообщило, что выплата $594,9 млн в июле 2026 года (около 50% долга УЗ) и $300 млн в июле 2028 года (24%) создает высокий риск рефинансирования для компании из-за очень ограниченного доступа к рынкам финансирования.

Fitch на тот момент не видел, как компания намерена финансировать выплату в 2026 году, и напоминал, что Укрзалізниця должна возобновить отсроченные выплаты купонного дохода в январе 2025 года после полученного от владельцев облигаций права на отсрочку в январе 2023 года.