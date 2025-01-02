Сколько украинцы готовы нести бремя войны: данные социологов

В декабре 2024 года большинство украинцев (57%) готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Готовность нести бремя войны постепенно снижаются, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Еще 3% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну один год, 3% - полгода, 18% - несколько месяцев. Затрудняются с ответом 18%.

КМИС регулярно задает этот вопрос. С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не менялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

В то же время между февралем и октябрем 2024 года впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 63%.

Между началом октября и декабрем 2024 года также наблюдалось незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 57%. В то же время доля тех, кто говорит о более коротком периоде несколько месяцев-полугода, изменилась несущественно - 21% в декабре против 18% в начале октября. Зато с 12% до 18% стало больше тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть.

"Таким образом, между октябрем и декабрем в большей степени произошло не снижение, собственно, запаса прочности украинцев, а произошел рост неопределенности (что отражает высокую неопределенность совокупность внешних факторов, например выборы в США, так и внутренних обстоятельств)", - отмечают социологи.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС за последний год стало меньше тех, кто считает, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и движутся к сплоченной политической нации.

Количество оптимистов упало с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. Зато с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что противоречия только углубляются и украинцы идут к расколу.