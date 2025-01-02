Турция может поставлять газ в ЕС после завершения транзита через Украину - СМИ

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Турция может стать экспортером газа в страны Евросоюза. Об этом пишет издание Hürriyet, сообщает Укринформ.

"Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились с истечением срока действия соглашения. Украина заявила, что не будет продлевать соглашение. Турция является единственной безопасной альтернативой поставок природного газа для Европы" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме географического расположения Турция имеет инфраструктуру для поставки природного газа.

"После начала войны между Россией и Украиной газ из Турции продается в такие страны как Молдова, Болгария и Венгрия. Турция также имеет потенциал для экспорта большего объема газа на европейские рынки, если мощности соединения с Грецией и Болгарией будут увеличены. Вместе с газом, добываемым в Турции, в Европу можно будет продавать газ из разных стран" , - говорится в сообщении.

Турция получает природный газ из России через газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", а также из Азербайджана и Ирана через TANAP. Она уже продает природный газ в Болгарию, Македонию, Венгрию, Молдову и Румынию.