В ОП объяснили, почему никаких переговоров с РФ сейчас не может быть

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Сейчас никаких переговоров с Кремлем не может быть. Потому что пока Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет ВВС.

По данным издания, пока украинские официальные лица отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно означает, что мирные переговоры неизбежны.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - говорит он.

По словам Подоляка, много говорят о переговорах, но это иллюзия.

Переговоры Украины с Россией

В последние месяцы звучит много заявлений относительно переговоров Украины с Россией. При этом большинство из них поступают со стороны Кремля. Хотя действия оккупантов говорят об обратном.

Еще в конце ноября глава МИД Андрей Сибига отмечал, что Россия, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира в войне.

Добавим, что буквально недавно глава МИД РФ Сергей Лавров успел отклонить "мирные предложения" команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

Кроме того, о не желании РФ мирных переговоров свидетельствует и то, что захватчики не прекращают обстрелы Украины. Как недавно рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, за последнюю неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами по Украине. Также для атак РФ применила почти 660 дронов.