В РФ партизаны повредили железную дорогу у складов с ракетами и снарядами

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Агенты движения "АТЕШ" совершили диверсию на участке железной дороги вблизи состава ракет и артиллерийских снарядов в Тверской области РФ, сообщает Укринформ.

"Агенты движения "АТЕШ" успешно совершили диверсию на железной дороге в районе н. п. Старая Торопа Тверской области. Этот участок пути используется для снабжения фронта боеприпасов с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры" , - отметили в "АТЭШ".

По данным активистов, на 107-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, которое находится в Торопце и занимает площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО "Смерч" и "Град".

В свою очередь, 23-й арсенал ГРАУ, расположенный в 16 км к югу от Торопца, хотя и меньше по площади, хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет.

Эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для русских войск на линии фронта.

В "АТЕШ" подчеркнули, что проведенная диверсия повлекла за собой усложнение в логистике боеприпасов, поскольку нарушена важная линия поставок.