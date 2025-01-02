Ситуация в Покровске: российские войска пытаются обойти город

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В Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Городских боев в городе нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливать (силы, - ред.) и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск", - сказал он.

Относительно возможного полуокружения Покровска с юга спикер ответил, что город укреплен, поэтому россияне не рискуют идти в "лобовые" штурмы. При этом враг ведет городские бои на других направлениях, в частности в Часовом Яру и Курахово.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", оккупационные войска пытаются обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

Покровск - город в Донецкой области, который за последние несколько месяцев стал прифронтовым. Оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Также активными остаются соседние Кураховское, Краматорское и Времовское направления.

Как ранее сообщали в ОСГВ "Хортица", Россия держит 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. В частности, в районе Покровска оккупанты сосредоточили около 70 тысяч солдат.