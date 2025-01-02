Оккупанты неожиданно развернули наступление на еще одном участке под Покровском – журналист

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Россияне раньше, чем ожидалось, задействовали в боях свою группировку на северном фланге покровского направления. Об этом написал украинский военный журналист Богдан Мирошников, сообщает Зеркало недели.

Он выражает удивление по поводу того, что они отказываются от последовательности и хотят открыть четвертый активный участок в направлении главного удара.

"До этого участков было три – южный фланг Покровска (с выходом на Гришино), кураховское и великоновоселковское направления" , – написал Мирошников.

Обозреватель констатирует, что теперь бойцам ВСУ будет еще сложнее.

Украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты, среди шести населенных пунктов Донбасса, где за прошедшие сутки продвинулись россияне, назвал и Воздвиженку, расположенную именно на северном фланге покровского направления.

Мапа: DeepState

Этот же населенный пункт был упомянут и в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, который также сообщил, что на этом участке фронта за прошедшие сутки произошло 38 вражеских штурмов – больше, чем где-либо.