В прошлом году Украина увеличила импорт электроэнергии более чем в 5 раз
В 2024 году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза по сравнению с 2023 г. – до 4,4 млн МВт*ч, сообщает ExPro.
Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия – 23%, Румыния – 18%, Польша – 14% и Молдова – 5%.
Пик импорта в этом году был в июне, было поставлено суммарно более 850 тысяч. МВт-час. Увеличение поставок было предопределено благоприятной ценовой ситуацией на соседних рынках электроэнергии.
Импорт электроэнергии в декабре
В декабре 2024 г. Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с ноябрем 2024 г. - до более 430 тыс. МВт*ч.
Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта – 35%. На втором месте Словакия с 25%. Больше всего за месяц вырос импорт из Венгрии, в 4 раза – до 152 тыс. МВт-час.
Экспорт электроэнергии в 2024 году
Экспорт электроэнергии в 2024 г. остался почти на уровне 2023 г. – 366 тыс. МВт*ч. Больше электроэнергии за год было поставлено в марте – 154 тыс. МВт*ч.
Таким образом, по результатам 2024 года Украина является нетто-импортером.