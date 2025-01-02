Стрельбы в Черногории: количество погибших в результате возросло до 12

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Число погибших в результате стрельбы в черногорском городе Цетин увеличилось до 12. Об этом пишет Daily Sabah, сообщает Укринформ.

"Двенадцать человек погибли, двое из которых - дети" , - сказала прокурор Андрияна Настич журналистам в Цетине.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

По ее словам, жертвы были убиты в пяти разных местах, причем первые четыре – в ресторане.

"Каждое место было осмотрено, собраны вещественные доказательства. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств происшествия" , - добавила она.

Четверо человек также получили серьезные ранения и были доставлены в больницу в столице Подгорицы.

Министр здравоохранения Воислав Симун заявил в четверг, что жизнь трех из них все еще находится под угрозой.

Полиция тем временем исключает мотив стрельбы из-за "разборки бандитов".

Отмечается, что правительство Черногории в четверг объявило три дня траура из-за трагедии.