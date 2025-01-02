Стрельбы в Черногории: количество погибших в результате возросло до 12
Число погибших в результате стрельбы в черногорском городе Цетин увеличилось до 12. Об этом пишет Daily Sabah, сообщает Укринформ.
"Двенадцать человек погибли, двое из которых - дети", - сказала прокурор Андрияна Настич журналистам в Цетине.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
По ее словам, жертвы были убиты в пяти разных местах, причем первые четыре – в ресторане.
"Каждое место было осмотрено, собраны вещественные доказательства. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств происшествия", - добавила она.
Четверо человек также получили серьезные ранения и были доставлены в больницу в столице Подгорицы.
Министр здравоохранения Воислав Симун заявил в четверг, что жизнь трех из них все еще находится под угрозой.
Полиция тем временем исключает мотив стрельбы из-за "разборки бандитов".
Отмечается, что правительство Черногории в четверг объявило три дня траура из-за трагедии.