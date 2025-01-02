Изменился ли с 1 января размер пенсионного сбора при регистрации авто: ответ МВД
В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины рассказали, изменился ли с 1 января 2025 года размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование - при первой государственной регистрации легковых машин, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Пенсионный сбор при первой регистрации авто в Украине
При первой регистрации в Украине транспортного средства - независимо от того, новая машина или подержанная - гражданам нужно уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
В целом расчет указанного налога зависит:
- от размера прожиточного минимума
- от стоимости легкового автомобиля (без учета налога на добавленную стоимость)
"С 1 января 2025 года прожиточный минимум для граждан остается на уровне 2024 года - в размере 3028 гривен", - напомнили в МВД.
Это означает, что размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых авто остается неизменным.
Исходя из этого, в 2025 году размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто остается на уровне:
- 3% - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)
- 4% - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)
- 5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)
В МВД объяснили также, что объект налогообложения - это стоимость легкового автомобиля, которая указана:
- в договоре купли-продажи
- в договоре мены
- в погрузочно-таможенной декларации
- в актах экспертной оценки стоимости
- в других документах (подтверждающих эту стоимость)
Таким образом, в 2025 году размер пенсионного сбора при первой регистрации машины в Украине (в зависимости от стоимости авто без учета налога на добавленную стоимость) составляет:
- 3% - если стоимость не превышает или равна 499 620 гривнам
- 4% - если стоимость более 499 620 гривен, но не превышает (или равна) 878 120 гривнам
- 5% - если стоимость больше чем 878 120 гривен
"Обращаем внимание, что при первой регистрации от уплаты обязательного государственного пенсионного страхования освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями", - подытожили в сервисном центре МВД.