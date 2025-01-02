Изменился ли с 1 января размер пенсионного сбора при регистрации авто: ответ МВД

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В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины рассказали, изменился ли с 1 января 2025 года размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование - при первой государственной регистрации легковых машин, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Пенсионный сбор при первой регистрации авто в Украине

При первой регистрации в Украине транспортного средства - независимо от того, новая машина или подержанная - гражданам нужно уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

В целом расчет указанного налога зависит:

от размера прожиточного минимума

от стоимости легкового автомобиля (без учета налога на добавленную стоимость)

"С 1 января 2025 года прожиточный минимум для граждан остается на уровне 2024 года - в размере 3028 гривен" , - напомнили в МВД.

Это означает, что размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых авто остается неизменным.

Исходя из этого, в 2025 году размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто остается на уровне:

3% - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)

4% - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)

5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)

В МВД объяснили также, что объект налогообложения - это стоимость легкового автомобиля, которая указана:

в договоре купли-продажи

в договоре мены

в погрузочно-таможенной декларации

в актах экспертной оценки стоимости

в других документах (подтверждающих эту стоимость)

Таким образом, в 2025 году размер пенсионного сбора при первой регистрации машины в Украине (в зависимости от стоимости авто без учета налога на добавленную стоимость) составляет:

3% - если стоимость не превышает или равна 499 620 гривнам

4% - если стоимость более 499 620 гривен, но не превышает (или равна) 878 120 гривнам

5% - если стоимость больше чем 878 120 гривен

Сумма уплаты пенсионного страхования при первой регистрации (инфографика: facebook.com/@hsc.gov.ua)