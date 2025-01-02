Президент Южной Кореи противится аресту и прячется в резиденции – СМИ

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сегодня сопротивлялся аресту, скрываясь в своей резиденции, – после своего импичмента из-за неудачной попытки ввести военное положение в стране третьего декабря. Об этом пишет France24, сообщает Левый берег.

"Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, которому объявлен импичмент, дерзко оставался в своей резиденции, третий день сопротивляясь аресту, после того, как пообещал "бороться" с властями, которые пытались допросить его из-за его неудавшейся попытки ввести военное положение", .

Сторонники и противники Юна разбили лагерь у его президентской резиденции, а члены службы безопасности блокируют попытки полицейских рейдов.

"Республика Корея сейчас находится в опасности из-за внутренних и внешних сил, угрожающих ее суверенитету, и деятельности антигосударственных элементов. Я клянусь бороться вместе с вами до самого конца, чтобы защитить эту страну", - передал его заявление адвокат Юн Каб-Кин информационному агентству AFP.

Юн Каб-Кин подтвердил, что политик находится в президентском комплексе.

Глава Управления по расследованию коррупции О Дон Уне предупредил, что любой, кто попытается помешать властям арестовать Юн Сок Йоля, сам может подвергнуться судебному преследованию.

Суд Сеула выдал ордер на обыск официальной резиденции Юна и других мест. Неизвестно, сколько охранников находится с ним, но они заблокировали обыски его офиса и резиденции, сославшись на две статьи в Уголовно-процессуальном кодексе Южной Кореи, которые запрещают изъятие из мест, где хранятся официальные секреты, без согласия ответственного лица. Южнокорейские чиновники не смогли выполнить аналогичные ордера на арест законодателей в 2000 и 2004 годах из-за того, что члены партии и сторонники блокировали полицию в течение семидневного действия ордеров.

Военное положение, которое, по словам Юн Сок Йоля, было направлено на устранение "антигосударственных элементов", длилось всего несколько часов. Затем парламент лишил его президентских обязанностей, и теперь ему предъявлены уголовные обвинения в мятеже.

С этого времени Юн Сок Йоль трижды отказывался от повесток на допрос и усилил обвинения в заговоре оппозиции с коммунистическими врагами Южной Кореи. Его сторонники направились к Сеулу, чтобы поддержать политика.

Конституционный суд вынесет решение о том, следует ли поддержать импичмент президента.

Беспорядки усилились в конце прошлой недели, когда его преемнику Хан Док Су также объявили импичмент из-за того, что тот не подписал законопроекты о расследовании своего предшественника.

Министра финансов Чхве Сан Мока назначили исполняющим обязанности президента, он пообещал сделать все возможное, чтобы покончить с политическим потрясением. С тех пор он решил назначить двух новых судей в Конституционный суд, что было ключевым требованием оппозиции, но штаб Юн Сок Йоля подверг критике Чхве за превышение полномочий.