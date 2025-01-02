В Украине с 1 января изменяется стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта

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Государственная миграционная служба поинформировала, что с 1 января 2025 года ГП "Поліграфічний комбінат "Україна" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов, сообщает ЮрЛига.

В связи с этим выросла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине.

Документ

Стоимость до 31.12.2024

Стоимость с 01.01.2025

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые

бесплатно

бесплатно

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней

Общая стоимость - 504 грн.

(126 грн. - стоимость админуслуги и 378 грн. - стоимость бланка)

Общая стоимость - 558 грн.

(126 грн. - стоимость админуслуги и 432 грн. - стоимость бланка)

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней

Общая стоимость - 874 грн.

(496 грн. - стоимость админуслуги и 378 грн. - стоимость бланка)

Общая стоимость - 928 грн.

(496 грн. - стоимость админуслуги и 432 грн. - стоимость бланка)

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней

Общая стоимость - 958 грн.

(352 грн. - стоимость админуслуги и 606 грн. - стоимость бланка)

Общая стоимость - 1042 грн.

(352 грн. - стоимость админуслуги и 690 грн. - стоимость бланка)

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней

Общая стоимость - 1598 грн.

(992 грн. - стоимость админуслуги и 606 грн. - стоимость бланка)

Общая стоимость - 1682 грн.

(992 грн. - стоимость админуслуги и 690 грн. - стоимость бланка)

Вид на постоянное проживание в Украине

Общая стоимость - 1151 грн

(496 грн. - стоимость админуслуги и 570 грн. - стоимость бланка, 85 грн. - государственная пошлина)

Общая стоимость - 1175 грн

(496 грн. - стоимость админуслуги и 594 грн. - стоимость бланка, 85 грн. - государственная пошлина)

Вид на временное проживание в Украине

Общая стоимость - 1022 грн

(452 грн. - стоимость админуслуги, 536 грн. - стоимость бланка, 34 грн. - государственная пошлина)

Общая стоимость - 1080 грн

(452 грн. - стоимость админуслуги, 594 грн. - стоимость бланка, 34 грн. - государственная пошлина)



Государственная миграционная служба обратила внимание, что граждане Украины, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31.12.2024, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.