В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: как найти ближайший

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В четверг, 2 января, в Киеве начали работу пункты приема новогодних елок и сосен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Правила утилизации новогодних елок и сосен

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рассказали, что к утилизации принимают:

только живые деревья

деревья без декоративных украшений

"Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве" , - объяснили украинцам.

Отмечается, что елки, в частности, измельчат на щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев:

для защиты от перемерзания корней во время морозов

для сохранения влаги в жару

Как найти ближайший пункт приема в Киеве

В КГГА уточнили, что в целом 2 января в Киеве начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.

Они будут работать до 31 января в каждом районе города:

в парках и скверах

на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений

на территориях лесопарковых хозяйств

Ознакомиться с картой всех доступных пунктов приема можно на сайте КО "Киевзеленстрой".

"Обратите внимание - в пункты, напротив которых не указан график работы, можно сдать деревья в любое время, кроме комендантского часа" , - объяснили украинцам.

Кроме того, полный адресный перечень пунктов приема в разных районах столицы (а также график их работы) можно найти на сайте КГГА.

Напомним, в 2024 году количество пунктов приема хвойных деревьев в Киеве выросло с 17 до 44.

После рождественско-новогодних праздников, в период с 4 по 31 января, киевляне принесли в пункты приема около 7 000 новогодних деревьев (больше всего - жители Дарницкого и Подольского районов столицы)

По словам директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Юрия Бахмата, даже после прекращения работы городских пунктов приема новогодних деревьев, возможность отдать елку или сосну на экологическую утилизацию была сохранена.

Те, кто не успел воспользоваться услугой пунктов приема, мог сделать это в рабочее время - посетив производственные базы районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН).