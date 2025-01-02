В Киевской области поезд сбил 22-летнего парня, он скончался на месте - полиция

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В Глевасе на Киевщине электропоезд сбил 22-летнего парня, сообщает Левый берег.

Как говорится в сообщении полиции, вчера, 1 января около 13 часов, в полицию поступило сообщение от дежурного по станции об инциденте вблизи железнодорожного переезда.

Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением Киев-Варшава совершил наезд на молодого человека, который находился на железнодорожных путях.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).