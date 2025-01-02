Авиация НАТО дважды поднималась для перехвата самолетов РФ над Балтией

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В период с 23 по 29 декабря истребители НАТО, которые выполняют задачи по воздушному патрулированию в странах Балтии, совершили два вылета для выявления и сопровождения самолетов РФ, которые нарушают правила полетов. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Литвы, сообщает Европейская правда.

В частности, 23 декабря 23 декабря истребители НАТО совершили вылет для обнаружения одного самолета Ил-20. Самолет совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части РФ в Калининградскую область РФ.

Он летел без плана полета, с включенным радиолокационным ретранслятором и на радиосвязи с региональным центром управления полетами (РЦУП).

Истребители НАТО также вылетели для идентификации одного самолета Ил-76.

25 декабря истребители НАТО поднялись в небо для идентификации одного самолета Ан-26.

17 декабря стало известно, что Нидерланды, Финляндия и Швеция поднимали в воздух свои истребители после фиксации российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 в сопровождении истребителей Су-27 над Балтийским морем.

Перед тем сообщалось, что истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в странах Балтии, совершили семь вылетов для выявления и сопровождения российских самолетов, которые нарушают правила полетов.

Такие нарушения в последние месяцы имеют систематический характер.