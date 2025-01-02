Цены на газ в ЕС выросли после на остановку транзита через Украину

Европейские цены на газ выросли в первый торговый день 2025 года, поскольку регион готовится к зимней погоде на фоне остановки транзита газа РФ через Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Цены на газ по базовому контракту на ближайший месяц поднялись на 4,3%, достигнув €51 за мегаватт-час - самого высокого уровня с октября 2023 года. Поставки российского газа через Украину прекратились на Новый год после окончания транзитного контракта между двумя воюющими странами, и пока альтернатива не предусмотрена.

Трейдеры внимательно следят за тем, приведет ли потеря российских поставок - важного источника для нескольких стран Центральной Европы - к более быстрому исчерпанию запасов в хранилищах. Запасы газа на континенте уже снижаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда газовый кризис только начинался.

Это прекращение поставок совпадает с прогнозами относительно минусовых температур в некоторых странах, что увеличит спрос на отопление. Например, в Словакии, одной из стран, наиболее пострадавших от прекращения поставок, температура может опуститься до минус 7°C (19°F) к середине января.

Хотя Европа, скорее всего, не останется без газа этой зимой благодаря имеющимся запасам и поставкам от других поставщиков, трейдерам может быть труднее пополнить хранилища для следующего отопительного сезона. Цены на газ для следующего лета недавно превысили цены на зиму 2025-2026 годов, что сделает пополнение запасов более дорогим.