Украинцев предупредили о возможном увеличении очередей на границе с Польшей

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Пассажиропоток на границе Украины с Польшей уменьшился. Однако в первую неделю года поток транспорта может вырасти, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственнуая пограничная служба Украины в Telegram.

"Сейчас увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может вырасти в первую неделю года" , - говорится в сообщении.

В пограничной службе отметили, что для ритмичной работы пунктов пропуска увеличено количество пограничных нарядов.

Пограничники также рекомендуют следить за состоянием очередей на границе на электронных сервисах ГПСУ.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, в ноябре 2023 года началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Польские протестующие требовали возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.

Блокада границы привела к нарушению логистики в сельскохозяйственной сфере и других секторах.

Украина и Польша провели несколько раундов переговоров. В результате в апреле 2024 года движение грузового транспорта удалось разблокировать. После этого польские фермеры несколько раз возобновляли блокаду.

Так, 23 ноября 2024 года польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. После двух дней протестов движение грузовиков на границе разблокировали.