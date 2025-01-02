Большинство немцев поддерживают развертывание миротворческих сил в Украине

56 процентов жителей Германии поддерживают идею развертывания международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня в войне, развязанной против нее Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства dpa, обнародованным в четверг, 2 января, сообщает Deutsche Welle.

19 процентов опрошенных выступают принципиально против направления миротворцев в Украину, 25 процентов – не определились с ответом.

В то же время поддержка участия Германии в этих миротворческих усилиях значительно ниже: лишь 23 процента респондентов выступают за участие немецких солдат в такой миссии, тогда как 33 процента - против привлечения войск ФРГ.

Опрос проводился онлайн с 20 по 23 декабря, в нем приняли участие 2194 человека со всей Германии.

Дискуссии в Германии о миротворцах в Украине

В течение декабря вопрос возможного развертывания миротворцев в Украине комментировал ряд немецких политиков. Так, канцлер Олаф Шольц считает, что пока не стоит проводить публичную дискуссию о миротворческих силах, поскольку нет предпосылок для прекращения огня, напоминает dpa. В текущей ситуации он выступает категорически против направления германских военных в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус также считает, что дискуссии о миротворческих силах должны проходить только после того, как будут понятны условия прекращения огня. Впрочем, по его мнению, ФРГ должна быть вовлечена в эти усилия.

Министерство иностранных дел Анналена Бербок в начале декабря в контексте дискуссии по поводу вероятности развертывания миротворцев в Украине заявила, что ФРГ "сделает все, что в ее силах" для обеспечения мира в будущем.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц считает, что развертывание немецких миротворцев в Украине возможно только при международном мандате и, по возможности, в консенсусе с Россией.