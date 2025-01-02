В этом году военным начнут выдавать "Пакет раненого"

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В 2025 году военным начнут выдавать "Пакет раненого". Об этом заявил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, сообщает Армия Информ.

"Важно, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства — как во время службы, так и после его завершения. Среди конкретных примеров такой поддержки — "Пакет раненого", которую начнут выдавать военным в 2025 году.

Также работаем над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность" , - отметил заместитель министра обороны.

И назвал еще одно важное направление – улучшение системы питания и внедрение дополнительных финансовых стимулов для военных, что повысит мотивацию и улучшит условия службы.

"Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и будущего" , — добавил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Отметим, что военнослужащим Вооруженных Сил, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное довольствие.

Военные, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное довольствие по последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.