Зеленский: Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии

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Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада. Украинское зерно будут поставлять гражданам Сирии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министров иностранных дел Украины и аграрной политики Украины касательно визита в Сирию. Обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.

"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать" , - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.

"Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров" , - подчеркнул он.

Падение режима Асада

Напомним, в начале декабря 2024 года в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Власть перешла к силам повстанцев, которых возглавляет исламистская организация "Хаят Тахрир аш-Шам".

Сам Асад с семьей бежал в Россию. Недавно нескольких родственников Асада арестовали в аэропорту Бейрута.

После свержения режима Асада в Украине заявили, что не исключают восстановления дипломатических отношений между странами. Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки.

В конце декабря глава МИД Андрей Сибига посетил Сирию. В целом Украина стала одной из первых стран, которая осуществила визит высокого уровня в Сирию.