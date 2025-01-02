Пенсионный фонд запустил новый сервис для проверки удостоверений: детали

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил на своем веб-портале электронных услуг новый сервис - "Поиск пенсионного удостоверения". Он позволит оперативно проверять действительность этого документа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ПФУ.

Как отмечают в ПФУ, ранее проверка пенсионного удостоверения требовала подачи официального запроса, что занимало время. Сейчас процесс значительно упростился и занимает всего несколько минут.

С помощью сервиса должностные лица могут по номеру удостоверения проверить его статус (действительно ли оно) и дату выдачи. Такая функция может быть полезной в различных ситуациях, например, при пересечении границы или в других случаях, когда необходимо подтвердить статус пенсионера.

Для использования сервиса нужно:

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения"

в открытой форме указать тип удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и его номер

Результаты поиска появляются на экране сразу после ввода необходимых данных.

Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры теперь имеют возможность пользоваться электронным пенсионным удостоверением, доступным исключительно в мобильном приложении "Дія". Благодаря новому сервису документ можно оформить в электронном формате, без необходимости изготовления бумажного варианта или платежной карты.

Также мы рассказывали, что пенсионеры могут оформить пенсионное удостоверение как лично, так и в онлайн-режиме. Заявление можно подать через вебпортал Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или в любом сервисном центре ПФУ. Для онлайн-оформления необходимо загрузить сканированные копии паспорта, налогового номера, фотографии и подписи. В случае личного обращения следует предоставить оригиналы документов и фото. Услуга доступна независимо от места регистрации пенсионера.