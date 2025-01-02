Военных с высшим образованием и опытом смогут назначать на руководящие должности в ВСУ

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Военнослужащие с высшим образованием уровня магистр и руководящим опытом в гражданской жизни могут получить руководящие должности в Вооруженных силах Украины, включая категорию полковника. Как отметили в Минобороны, соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.

Теперь солдаты, сержанты и старшины с опытом работы на руководящих должностях не менее 2 лет и образованием не ниже магистра могут получить звание младшего лейтенанта и офицерскую должность одновременно.

Изменения предусматривают, что для таких военнослужащих больше не существует ограничений по штатно-должностной категории.

Кроме того, военнослужащие, имеющие образование бакалавра и прошедшие курс подготовки офицеров, могут получить звание младшего лейтенанта и занять соответствующие офицерские должности.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, ключевым фактором для назначения на руководящие позиции должны быть практические навыки управления, а не только годы службы или звания.