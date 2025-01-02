Военных с высшим образованием и опытом смогут назначать на руководящие должности в ВСУ
Военнослужащие с высшим образованием уровня магистр и руководящим опытом в гражданской жизни могут получить руководящие должности в Вооруженных силах Украины, включая категорию полковника. Как отметили в Минобороны, соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.
Теперь солдаты, сержанты и старшины с опытом работы на руководящих должностях не менее 2 лет и образованием не ниже магистра могут получить звание младшего лейтенанта и офицерскую должность одновременно.
Изменения предусматривают, что для таких военнослужащих больше не существует ограничений по штатно-должностной категории.
Кроме того, военнослужащие, имеющие образование бакалавра и прошедшие курс подготовки офицеров, могут получить звание младшего лейтенанта и занять соответствующие офицерские должности.
Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, ключевым фактором для назначения на руководящие позиции должны быть практические навыки управления, а не только годы службы или звания.
"Многие сильные специалисты мобилизовались в армию. Раньше без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности. Мы должны пополнять армию профессиональными кадрами и давать управленцам с крутым опытом все возможности для развития", - отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.