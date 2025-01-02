В Латвии задержали гражданина Украины за незаконное пересечение границы с РФ

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Латвийские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в России, сообщает Европейская правда.

В волости Залесье, получив с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, направляющегося на велосипеде в сторону границы, пограничники немедленно отправились проверить информацию.

В результате поисковых мероприятий в пограничной зоне пограничники обнаружили упомянутого человека.

Во время допроса выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, который намеревался пересечь латвийскую границу в направлении России.

В отношении этого лица начат административный процесс. За нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.