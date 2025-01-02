Зеленский: ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов перед Новым годом

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Силы обороны отбили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло накануне Нового года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодня был доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции.

"По результатам в боях в эти дни я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует чрезвычайно активно", - отметил Зеленский.

По его словам, ежедневно - и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.

"Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времевском направлениях. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции - более 30 российских атак ежесуточно", - отметил глава государства.

Отдельно, по его словам, обсудили защиту Херсонской области.

Ситуация на фронте в Украине

Количество боестолкновений за сутки, 1 января, на фронте снизилось с почти 200 до 140. На Покровском направлении РФ продолжает атаковать больше всего. На этом участке отражено 38 штурмов РФ.

Отметим, что буквально вчера украинские военные показали бой против россиян в Покровске. Кроме того, РФ вторые сутки подряд уничтожает позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке.