В Германии рекордный уровень занятости с момента воссоединения в 1990 году

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В Германии в 2024 году, несмотря на спад в экономике, трудовая занятость повысилась до рекордного уровня – 46,1 млн. Об этом говорится в сообщении Федерального управления статистики, сообщает Лига.Бизнес.

"Это самое большое количество занятых с момента объединения Германии в 1990 году" , – пояснили в ведомстве.

Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, а в следующем он был превышен на 0,2% или 72 000 человек, хотя экономика Германии и дальше сокращалась.

За исключением коронавирусного 2020 года, численность занятых непрерывно росла с 2006 года. Однако с 2022 года темпы роста значительно замедлились, отмечают в ведомстве.

Основной причиной увеличения занятости на рынке труда стала миграция иностранных работников и рост уровня вовлеченности в трудовую деятельность среди местного населения.

"Эти два фактора роста компенсируют сдерживающее влияние демографических изменений, поскольку все больше людей, родившихся в годы с высокой рождаемостью, покидают рынок труда" , – отметили в статуправлении.

Увеличение количества занятых в прошлом году зафиксировано только в сфере услуг – на 153 000 человек, или на 0,4%, до 34,8 млн человек. В то же время в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли число занятых сократилось.

В последнее время в экономике Германии – крупнейшей в Европе – доминируют плохие новости (например, угроза закрытия заводов Volkswagen, решение Intel заморозить планы по строительству новых производственных мощностей).