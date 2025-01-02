Ликвидация МСЭК: Шмыгаль рассказал о ходе реформирования

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Со вчерашнего дня, 1 января, в Украине прекратила деятельность Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Сейчас определены 291 учреждение здравоохранения, где сформировано более 1476 экспертных команд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

"Так, уже с 1 января, МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах" , - заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что оценка повседневного функционирования лица может быть:

очное;

заочное;

дистанционное;

по месту пребывания или лечения.

В частности вся информация будет фиксироваться в электронной системе.

По словам премьера, по состоянию на 1 января экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые были задержаны в МСЭК.

"Эти дела рассмотрят в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел" , - добавил он.

Ликвидация МСЭК

В 2024-м году в Украине был разоблачен ряд коррупционных скандалов, связанных с МСЭК. Например, правоохранители поймали на взятках руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. В частности у руководительницы Николаевской областной МСЭК дома нашли 450 тысяч долларов наличных.

После этого Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поручил ликвидировать МСЭК. 30 декабря 2024-го президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который вступил в силу уже 1 января.