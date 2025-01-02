"Нафтогаз" сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита

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Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

"Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным - 7,96 гривен за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится, поскольку мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.

"Учитывая многочисленные запросы относительно изменений в транзите российского газа, уверяем: это не скажется на благосостоянии украинских семей", - добавили в "Нафтогазе".

В компании гарантировали стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома.

Конец транзита российского газа

Напомним, пятилетний транзитный контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый кран в семь утра, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, прекращение транзита не повлияет на газоснабжение для граждан.

По его словам, все необходимые работы по подготовке системы были осуществлены Оператором газотранспортной системы Украины, в Украине абсолютно спокойно готовы к функционированию газовой системы без транзита российского газа.

Отметим, Украина не покупает российский газ уже более 9 лет - с 25 ноября 2015 года.

"Нафтогаз" поставляет газ почти для 100% бытовых потребителей в Украине по цене 7,96 гривен за кубометр.