Жителя Буковины осудили на 15 лет за корректировку ракетных ударов РФ

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Реальный срок заключения получил агент РФ, действовавший в Черновицкой области. Он готовил ракетные удары агрессора по нефтебазам западного региона и публично восхвалял рашистов. Об этом говорится в сообщении СБУ, сообщает Левый берег.

Приспешником РФ оказался 36-летний житель Буковины, который 2 года скрывался дома от мобилизации, а затем дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь.

По данным следствия, мужчина пытался передать агрессору координаты местных складов с горюче-смазочными материалами.

Задокументировано также, что в эфире российской чат-рулетки он регулярно героизировал оккупационные группировки РФ и оправдывал российскую агрессию против Украины. Во время одного из стримов в знак преданности кремлевскому режиму злоумышленник показательно поджег государственный флаг Украины.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 111 (окончено покушение на совершение государственной измены в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Согласно приговору мужчина получил 15 лет лишения свободы.