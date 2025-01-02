ЕС стал крупнейшим бюджетным донором Украины в 2024 году – Минфин

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В 2024 году Европейский Союз стал крупнейшим донором Украины, предоставив 17,3 млрд. долларов США в рамках финансового инструмента Ukraine Facility, сообщает Укринформ.

"Европейский Союз предоставил Украине наибольший объем финансовой помощи в рамках финансового инструмента Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Общий размер поддержки составил 17,3 млрд долларов США, из которых 3,2 млрд долларов США – гранты" , – говорится в сообщении.

На втором месте Соединенные Штаты Америки с 8,3 млрд долл. в форме грантов Третье место занял Международный валютный фонд.

Кроме того, Япония профинансировала десять проектов через Всемирный банк на общую сумму 4,3 млрд долларов США. Среди крупнейших: гарантия 1,4 млрд долларов США на поддержку политики развития и восстановления, 899 млн долларов США займа для социальной защиты уязвимых слоев населения по проекту INSPIRE и грант 465 млн долларов США в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Значительную поддержку оказали: Всемирный банк – 3,2 млрд долларов США, Канада – 1,8 млрд долларов США, Великобритания – 1 млрд долларов США. Меньшие суммы поступили от Норвегии, Республики Корея, Банка развития Совета Европы и Испании.

Впервые в истории Республика Корея предоставила Украине бюджетную поддержку – 100 млн долларов США льготного финансирования в поддержку социальных услуг.

В Минфине отметили, что международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления, в то время как все внутренние финансовые ресурсы были направлены на сектор безопасности и обороны.

Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры направили в Украину 115,2 млрд. долларов США бюджетной поддержки.